‘PSV strijdt met Crystal Palace om handtekening Alban Lafont’

PSV houdt rekening met een vertrek van Jeroen Zoet en is in de zoektocht naar een vervanger volgens L’Équipe uitgekomen in Frankrijk. De regerend landskampioen heeft het oog laten vallen op de talenvolle keeper Alban Lafont. De sluitpost is pas negentien jaar, maar heeft er al drie seizoenen opzitten als eerste doelman van Toulouse.

Lafont wist onlangs met Toulouse degradatie te voorkomen. Hij heeft bij zijn werkgever in februari al aangegeven dat hij de intentie heeft om de club te verlaten. Na 98 wedstrijden in de Ligue 1 voor Toulouse vindt hij het tijd voor een nieuwe stap en PSV zou hem derhalve willen inlijven. De Eindhovenaren zijn echter niet de enige geïnteresseerde partij. Ook Crystal Palace zou hem op het oog hebben. De club uit de Premier League zou de race om zijn handtekening leiden. Eerder waren the Eagles nog geïnteresseerd in Zoet.

Zoet wilde vorig jaar al weg uit het Philips Stadion. Diverse clubs werden genoemd, maar tot een overstap kwam het uiteindelijk niet. Onlangs wist PSV zich al te versterken met Lars Unnerstall, die transfervrij overkomt van VVV-Venlo. De Duitse goalie lijkt echter gehaald te zijn als tweede doelman, zo meldde het Eindhovens Dagblad. Verder beschikt PSV nog over Eloy Room, Hidde Jurjus, Luuk Koopmans en Yanick van Osch.