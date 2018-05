‘Cristiano wordt erg onderbetaald en wil een teken van de club’

Real Madrid won zaterdagavond ten koste van Liverpool zijn derde Champions League op rij, maar na afloop van de wedstrijd ging het niet alleen maar over de winst van het miljardenbal. Cristiano Ronaldo leek in een interview te hinten naar een vertrek bij de Koninklijke, al kwam hij later weer deels op die woorden terug. Oud-spits, en vriend van Ronaldo, Nuno Gomes geeft aan dat er inderdaad iets speelt.

“Ik denk niet dat hij zal vertrekken, maar hij is geïrriteerd omdat Real gezegd heeft dat zijn contract zou worden verlengd en er nog steeds niets gebeurd is”, legt de 41-jarige oud-voetballer uit bij El Larguero. “Ze begrijpen elkaar wel. Hij is de beste speler van de wereld. Maar als je kijkt naar zijn salaris, wordt Cristiano enorm onderbetaald en wil hij een teken van de club, net zoals Barcelona deed met Xavi, Andrés Iniesta en Lionel Messi. Zij tekenden steeds beetje voor beetje bij. Dat maakt je blij, tevreden en zorgt ervoor dat je meer geld krijgt van de club.”

Ronaldo verlengde in november 2016 voor het laatst zijn contract en verdient nu naar verluidt een kleine 420 duizend euro per week, terwijl Messi ruim 570 duizend euro zou verdienen en Neymar bij Paris Saint-Germain 615 duizend euro per week incasseert. Gomes laat ook doorschemeren dat de relatie tussen Ronaldo en Florentino Peréz wat deukjes heeft opgelopen: “Het is een beetje kil. Hem is beloofd dat zijn contract zou worden verlengd en zijn salaris zou worden verhoogd.”

“Toen hij ernaar vroeg, zei de club dat het niet het goede moment was. Nu is het seizoen voorbij en is er nog steeds niets gebeurd. Hij voelt zich een beetje verdrietig dat ze zich niet aan hun woord hebben gehouden. Maar het is te vroeg om over een vertrek te praten. Er is geen betere club voor Cristiano dan Real Madrid. Hij houdt van de stad. Het is altijd een droom geweest van PSG om hem aan te trekken. In Europa heb je PSG en ook nog Manchester United, de club waar hij veel liefde voor voelt. Maar hij wil blijven en kan zich geen betere club voorstellen om prijzen en Ballons d’Or te winnen.”