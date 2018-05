Hamsik wijst naar contract: ‘Een eer om voor Ancelotti te spelen’

Marek Hamsik werd de afgelopen weken in verband gebracht met een transfer naar China, maar het lijkt erop dat de Slowaak ook komend seizoen gewoon voor Napoli speelt. In de Slowaakse media heeft hij gezegd het ‘een eer’ te vinden om te spelen onder Carlo Ancelotti. Laatstgenoemde werd onlangs gepresenteerd als de nieuwe trainer in Napels.

Het contract van de dertigjarige Hamsik loopt door tot de zomer van 2020. Zijn vader erkende echter eerder dat een transfer naar de Chinese Super League lonkt. In Azië zou hij circa tien miljoen euro per jaar kunnen verdienen. “De interesse is serieus, maar de onderhandelingen zijn niet eenvoudig. Marek heeft drie jaar niet nagedacht over een vertrek en focuste zich enkel op het winnen van de Scudetto, maar in dat laatste is hij niet geslaagd. Het probleem is alleen dat dit niet de hoofdtransferperiode in China is, die is pas in de winter. Dus de eerste vraag is wanneer Marek naar China zou gaan”, zei vader Richard onlangs in Pravda.

Toch lijkt een langer verblijf in Napels niet uitgesloten. Hamsik zegt er namelijk naar uit te kijken om samen te werken met Ancelotti. “Het zou een grote eer zijn om te spelen voor een trainer als Carlo Ancelotti. Ik heb al telefonisch met hem gesproken”, aldus Hamsik, die verder weinig los liet over eventuele interesse vanuit China. “De laatste dagen is er niets gebeurd en ik kan verder niets zeggen over mijn toekomst. Ik ben nog altijd gewoon speler van Napoli. Mijn contract loopt nog door.”