‘Atlético Madrid wil Europese top afschrikken met nieuw contract Oblak’

Atlético Madrid wil er alles aan doen om Jan Oblak niet kwijt te raken. Trainer Diego Simeone heeft al vaker aangestipt hoe belangrijk de Sloveense doelman is voor zijn ploeg en de clubleiding wil dan ook ver gaan om hem in huis te houden. Volgens AS kan de 25-jarige Oblak een sterk verbeterd contract tegemoet zien.

De Sloveen heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld onder de lat in Madrid en hij wordt regelmatig in verband gebracht met de grootste clubs uit Europa. Paris Saint-Germain, Liverpool en andere clubs uit de Premier League zouden een oogje hebben op Oblak. Zijn contract loopt af in 2021 en in die verbintenis is een minimale afkoopsom van honderd miljoen euro opgenomen.

Omdat een dergelijk bedrag op de huidige transfermarkt door tal van clubs op tafel gelegd kan worden, heeft Atlético Madrid de boel in werking gezet om het contract van Oblak op te waarderen. De Spaanse topclub wil hem een contract aanbieden waarmee hij tot de bestbetaalde spelers gaat horen. Zijn ontsnappingsclausule wil Atléti verhogen naar tweehonderd miljoen euro.

Die verhoging van de afkoopsom is voorlopig het enige struikelblok waar Oblak tegenaan hikt, omdat hij met oog op de toekomst alle opties open wil houden. Desondanks weet AS te melden dat een akkoord niet ver weg is. “Hij wil blijven en wij willen dat hij blijft”, zei bestuurslid Miguel Ángel Gil onlangs op de Spaanse radio. “We gaan het proberen en verhogen zijn afkoopsom.”