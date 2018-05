Alisson leeft mee met blunderende Karius: ‘Het is pijnlijk om te zien’

Loris Karius ging in de met 3-1 verloren Champions League-finale tegen Real Madrid tot twee keer toe de fout in bij een tegendoelpunt. Zijn blunders gingen de wereld over en na de wedstrijd bood hij huilend zijn excuses aan aan de supporters van Liverpool. Het duurde niet lang voordat de Engelse tabloids met namen kwamen die Karius zouden moeten opvolgen op Anfield en een van die keepers is Alisson Becker, doelman van AS Roma. De Braziliaan gaat in gesprek met Gazeta Esportiva niet in op de vermeende interesse vanuit Engeland, maar spreekt zijn steun uit voor Karius.

In de finale in Kiev ging Karius opzichtig de fout in bij de 1-0 van Karim Benzema. Later in de wedstrijd verkeek hij zich op een afstandschot van Gareth Bale, die eerder al met een omhaal had gescoord. “Ik werd er verdrietig van”, aldus Alisson. “Wij, keepers, voelen mee alsof het ons overkomt als we een andere keeper een dergelijke fout zien maken. Het is pijnlijk om te zien, maar hij moet zijn kop niet laten hangen. Het is onderdeel van het voetbal en het leven gaat door. Hij moet trots zijn op het feit dat hij een Champions League-finale heeft gespeeld. Natuurlijk is dit niet wat hij ervan verwacht had, met het hoort erbij.”

Volgens de Engelse media staat Alisson bovenaan het lijstje van the Reds. Als keeper van Roma maakte hij het afgelopen seizoen veel indruk en is hij een van de meest gewilde doelmannen geworden. Liverpool zal wel met een goed bod moeten komen, want Roma gaat naar verluidt niet in onderhandeling met aanbiedingen die lager zijn dan zeventig miljoen euro.