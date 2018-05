Mertens: ‘Als ik mezelf daarvoor moet opofferen, dan is het maar zo’

Dries Mertens heeft opnieuw een uitstekend seizoen achter de rug bij Napoli en maakt zich met de nationale ploeg van België op voor het WK in Rusland. De concurrentie bij de Rode Duivels is groot en de ex-aanvaller van onder meer FC Utrecht en PSV laat in de Belgische media optekenen niet uit te gaan van een basisplaats. “En die ga ik niet eisen ook. Zo win je geen WK immers”, aldus Mertens, geciteerd door Sporza.

Mertens is bereid om zijn ego opzij te zetten wanneer bondscoach Roberto Martinez geen basisplaats voor hem in petto heeft. "Op een WK is het belangrijk dat de bank niet mekkert", weet hij. Mertens benadrukt dat iedereen nodig is om te winnen. “En als ik mezelf daarvoor moet opofferen, dan is het maar zo. Op de bank mag je niet mekkeren. Dat is moeilijk, maar zo is het vaak geweest in mijn carrière. Het is aan mij om te proberen toch een plek in de basis te winnen.”

In eigen land krijgt Mertens veel complimenten en ook Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck heeft zich lovend uitgelaten over de aanvaller. De coach liet in de media ontvallen dat hij vindt dat Mertens moet spelen op het WK in Rusland. "Dat is leuk om te horen, maar het zit niet in mij om dat van de trainer te gaan eisen. Zo ben ik niet. Natuurlijk wil je spelen, maar ik weet ook dat het belangrijk is dat de hele bank en de hele groep meeleeft met de spelers op het veld", besluit Mertens.

De 31-jarige Mertens maakte in de zomer van 2013 voor negen miljoen euro de overstap van PSV naar Napoli. Met name in het seizoen 2016/17 maakte hij naam. In dat seizoen was hij liefst 28 keer trefzeker in de Serie A. Het afgelopen seizoen kwam hij in 38 competitiewedstrijden tot 18 doelpunten. België is op het WK ingedeeld in een groep met Panama (18 juni), Tunesië (23 juni) en Engeland (28 juni).