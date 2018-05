Van der Vaart: ‘Het interesseert me geen reet als mensen dat zeggen’

Rafael van der Vaart stond de afgelopen twee seizoenen onder contract bij FC Midtjylland, maar een onverdeeld succes werd zijn periode in Herning niet. De 35-jarige middenvelder vertrok onlangs met een aflopend contract bij de Deense landskampioen en is momenteel druk op zoek naar een nieuwe werkgever, aangezien hij nog niet van plan is om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.

Van der Vaart werd de afgelopen maanden een aantal keer in verband gebracht met Esbjerg fB, de club uit zijn woonplaats die onder leiding staat van Nederlander John Lammers en afgelopen seizoen naar het hoogste niveau promoveerde. Zelf zou hij er de voorkeur aan geven om in Denemarken te blijven: “Privé zou dat de mooiste oplossing zijn, omdat ik dan ook in de buurt bij mijn (in Hamburg woonachtige, red.) zoontje Damian kan blijven.”

“Met die club is af en toe wel contact, maar niet dusdanig dat er een contract klaarligt ofzo. Ik ga eerst als analyticus tijdens het WK voor de NOS werken. Ik sta er ook vrij relaxed in. Wil gewoon graag nog een jaartje lekker voetballen”, legt hij uit aan het Algemeen Dagblad. Van der Vaart hoopt zijn teleurstellende periode bij Midtjylland bij een nieuwe club zo snel mogelijk van zich af te kunnen zetten: “Het is niet geworden wat ik en iedereen ervan verwacht had. Maar goed, daar stap ik wel weer overheen. Daar ben ik ook makkelijk in. Op naar het volgende.”

De keuze van Van der Vaart om aan de slag te gaan in Denemarken werd door een deel van de Nederlandse voetbalvolgers met hoon ontvangen. De 109-voudig Oranje-international kan hier echter niet zoveel mee: “Mits fit ben ik nog goed. Dat wil ik nog gewoon laten zien. De mensen die zeggen: 'Ga jij nou voetballen op zo’n niveau', moeten maar lekker lullen. Dat interesseert me geen reet. Hoe fit ik ben? Ik moet natuurlijk wel een goede voorbereiding draaien, want wedstrijdfit ben ik niet.”