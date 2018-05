Update: Holla laat contract bij FC Twente ontbinden: ‘Staat voor alles open’

Danny Holla vertrekt bij FC Twente, zo weten TC Tubantia en RTV Oost dinsdagmiddag te melden. De verdedigende middenvelder heeft om ontbinding van zijn contract gevraagd. Naar verluidt is Holla in beeld bij FC Groningen om de selectie van de Trots van het Noorden van de nodige ervaring te voorzien.

Twente beleefde een erbarmelijk seizoen en eindigde als laatste in de Eredivisie. Holla had in zijn contract bij de Tukkers staan dat hij bij een eventuele degradatie fors terug moet in salaris. Daar stond wel tegenover dat hij dan transfervrij de club kon verlaten, ondanks een verbintenis die nog twee jaar doorloopt. Van die optie maakt Holla nu gebruik, zo klinkt het.

Holla, die vorig seizoen transfervrij overkwam van PEC Zwolle, kon het zinkende schip niet naar betere tijden leidden. Daarbij werd de middenvelder regelmatig gekweld door blessureleed. De dertigjarige Holla wordt in verband gebracht met zijn oude werkgever FC Groningen, waar hij eerder al vele jaren actief voor was geweest.

Update 29 mei 15.07 uur - Holla laat contract bij FC Twente ontbinden: ‘Staat voor alles open’

Danny Holla heeft zijn contract bij FC Twente inderdaad laten ontbinden, zo bevestigt zaakwaarnemer Johan Wins tegenover Voetbal International. Dit betekent echter niet dat de dertigjarige middenvelder zeker zal vertrekken uit Enschede, aangezien hij bereid is om te praten over een nieuw contract met aangepaste voorwaarden: “Danny staat voor alles open, ook voor FC Twente. We zijn ook altijd op een positieve wijze in gesprek gebleven met FC Twente.” Een terugkeer naar FC Groningen lijkt, in tegenstelling tot eerdere geruchten, voorlopig niet tot de mogelijkheden te behoren: “Wij hebben nooit met Groningen gesproken.”