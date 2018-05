‘Bosz wederom in beeld bij Ligue 1-club; reeds contact geweest’

Peter Bosz gaat mogelijk aan de slag in de Ligue 1. De voormalig trainer van onder meer Ajax, Vitesse en Heracles Almelo was eerder al in beeld bij OGC Nice en zou nu ook op het lijstje van Nantes staan. De Franse club is op zoek naar een opvolger van Claudio Ranieri, die niet meer kon opschieten met eigenaar Waldemar Kita.

Jocelyn Gourvennec is de voornaamste kandidaat om Ranieri op te volgen, zo weet Presse Océan te melden. Naar verluidt zou een deal met de voormalig trainer van onder meer Girondins Bordeaux en EA Guingamp nabij zijn en kan de Fransman komende woensdag of donderdag gepresenteerd worden. Er wordt momenteel echter nog onderhandeld over de invulling van de technische staf.

Bosz geldt bij Nantes als 'plan B'. Volgens de Franse krant is er al contact geweest tussen Kita en Bosz, die na een reeks teleurstellende resultaten bij Borussia Dortmund de laan werd uitgestuurd. De naam van de Nederlander zou ook nog op het lijstje staan van Nice, dat afscheid nam van Lucien Favre, maar Patrick Vieira lijkt de favoriet om bij les Aiglons aan de slag te gaan.