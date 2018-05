Oranje ontvangt Van Gerwen: ‘Hij kreeg allemaal vragen van de jongens’

Het Nederlands elftal bereidt zich momenteel voor op de oefenwedstrijden tegen Slowakije en Italië. Maandag kreeg Oranje bezoek van topdarter Michael van Gerwen, mede op initiatief van bondscoach Ronald Koeman. De trainer ziet graag topsporters langskomen om de Oranje-klanten te inspireren; eerder bracht schaatser Sven Kramer al een bezoekje.

Bas Ticheler, persvoorlichter van Oranje, legt in gesprek met Metro uit dat een dergelijk bezoek van een topsporter tweeledig is. "Aan de ene kant is het voor iedereen prettig als de zinnen even verzet kunnen worden. We zitten tenslotte tien tot twaalf dagen bij elkaar. Dus hebben de jongens lekker pijltjes gegooid om te ontspannen."

Ticheler zegt dat de kennismaking ook is bedoeld om van een andere topsporter te leren, bijvoorbeeld over de wijze waarop de ander zijn sport benadert: "Toen Van Gerwen tussen de pijltjes gooiende spelers doorliep, kreeg hij allemaal vragen van de jongens. Bijvoorbeeld hoe hij zich concentreert in een zaal met tienduizend dronken fans."

Wout Weghorst was in ieder geval blij met de komst van Van Gerwen. De spits van AZ wist de topdarter in een potje van 301 punten te verslaan. "Ik had weinig illusies, maar ik gooide al mijn negen pijlen perfect. 140, 123 en toen gooide ik mijn dubbel ook in één keer uit. Dat was heel gaaf", aldus Weghorst via de officiële kanalen van de KNVB.