Hoop op spoedig herstel Salah: ‘Wil laten zien dat Uruguay beter is’

Mohamed Salah is mogelijk niet aanwezig op het WK. Hoewel de Egyptenaar goede hoop heeft dat hij snel herstelt van een schouderblessure, opgelopen in de Champions League-finale tijdens een duel met Sergio Ramos, is het onzeker of hij veelvuldig in actie komt in Rusland. Luis Suárez hoopt dat de aanvaller van Liverpool erbij is op het WK.

Op 15 juni nemen Egypte en Uruguay het tegen elkaar op in de eerste groepswedstrijd. Het uitvallen van Salah zou dus een opsteker zijn voor de Zuid-Amerikanen, maar Suárez ziet dat iets anders. “Wanneer ik speel, wil ik de beste tegenstanders tegenover mij hebben staan om te kunnen laten zien dat Uruguay beter is", zegt Suárez, geciteerd door verschillende media, waaronder Sport.

"Daarom hoop ik dat Salah op tijd herstelt en zo kan genieten van een geweldig WK. Hij zit nu in een situatie waar ik vier jaar geleden in zat, dat wens ik niemand toe”, aldus de spits van Barcelona, die vier jaar geleden kampte met een blessure. Hij wil voor de rest niet terugkijken op wat er in het verleden is gebeurd, zoals het bijtincident met Giorgio Chiellini in 2014.

“Elke speler droomt ervan om op het WK te spelen en het WK ook te winnen. Nu liggen Zuid-Afrika 2010 en Brazilië 2014 ver achter ons. Ik kom naar Rusland met andere verwachtingen, andere spelers en andere gevoelens. Ik ben volwassener geworden, maar ondanks de vele veranderingen zal mijn stijl precies hetzelfde zijn. Want dat is hoe ik voetbal beleef en waarom ik van voetbal hou.”