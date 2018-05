Terughoudendheid Barcelona zorgt voor ergernis: ‘Wij begrijpen er niets van’

Jordi Alba ligt nog tot medio 2020 vast bij Barcelona, maar als het aan de linksback zelf ligt verlengt hij zo snel mogelijk zijn contract bij de kampioen van Spanje. Zijn club lijkt, tot frustratie van Alba en diens zaakwaarnemer, echter minder haast te hebben met het aanbieden van een nieuwe verbintenis.

“Raül Sanllehí (sinds november vorig jaar directeur voetbalzaken bij Arsenal, red.) zat nog bij de club toen ze ons vertelden dat we ons geen zorgen hoefden te maken, dat we gebeld zouden worden over een contractverlenging. Maar we wachten nog steeds en het duurt nu al anderhalf jaar”, legt zaakwaarnemer Vicente Forés uit aan SPORT.

“Wij begrijpen er niets van, misschien is dit normaal bij Barcelona of zijn ze niet tevreden over een speler die door de FIFA werd opgenomen in het beste elftal en de meeste assists gaf van alle verdedigers in het Europese voetbal. Maar we hebben nog twee jaar te gaan en we zullen zien wat er gebeurt, wij zijn kalm”, sluit Forés af.

De 29-jarige Alba liet in een eerder stadium al weten zijn loopbaan graag af te willen sluiten bij Barcelona, maar het uitblijven van een nieuwe contractaanbieding zou hier eventueel verandering in kunnen aanbrengen. Manchester United en Chelsea houden de situatie naar verluidt in ieder geval nauwlettend in de gaten en staan klaar om eventueel toe te slaan als zich een goed moment aandient.