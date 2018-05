'Slachtoffer' baalt van verzonnen verhaal 'Gijp': 'Beetje foute televisie'

Ard van Peppen is regelmatig slachtoffer van spot door menig voetbalsupporter. Ook René van der Gijp en Johan Derksen grappen bij Voetbal Inside weleens over de verdediger van Roda JC Kerkrade, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Eredivisie. De routinier kan zelf wel lachen om de humor, maar plaatst ook een kanttekening.

Onlangs bekeek Van Peppen enkele filmpjes over hem terug. "Ik heb het expres lang niet bekeken, omdat het allemaal negatief is. Ik wist niet wat het zou toevoegen als ik het zou gaan kijken. Ik ben iemand die veel over alles nadenkt. Het zou me onnodige tijd kunnen kosten om daarover na te denken. Daar zit ik helemaal niet op te wachten. Ik denk dat niemand dat wil", aldus de veteraan tegenover VICE Sports.

Van der Gijp zei onlangs in een uitzending dat hij Van Peppen tegenkwam op een voetbalgala in Rotterdam. De verdediger zou op de analyticus afgestapt zijn om te zeggen: "Ik weet dat het allemaal satire is." Waarna Gijp zou hebben geantwoord: "Ja, maar daar zou ik in jouw plaats niet vanuit gaan." Van Peppen vindt het enigszins kwalijk dat de oud-voetballer dergelijke anekdotes verzint.

"Ik ben Van der Gijp wel tegengekomen op dat gala, maar de rest van het verhaal klopt niet. Als hij dat zo zegt, vind ik dat wel een beetje foute televisie, omdat iedereen waarschijnlijk aanneemt dat het waar is. Ik vind het raar om zoiets te verzinnen. Maar voor de rest zijn het meningen. Ze mogen vinden wat ze willen. Johan Derksen zegt dat hij mij een slechte speler vindt, en als dat zo is, dan moet hij dat vooral zeggen. Mensen waarderen wat hij zegt. Het maakt ze verder weinig uit of hij het meent of niet."