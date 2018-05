Ajacied pleit voor behoud Jong-teams: ‘Ik zie dat niet als competitievervalsing’

Léon Bergsma ziet graag dat Jong Ajax, Jong PSV, Jong FC Utrecht en Jong AZ ook volgend seizoen deel uitmaken van het tweede niveau van Nederland. De aanvoerder van Jong Ajax denkt dat het voor zowel de Jong-teams als voor de overige ploegen genoeg voordelen heeft om de beloften mee te laten doen in de Jupiler League.

“Je speelt in hele grote stadions, voor ons doen. Als je dan uit bij NEC, De Graafschap of Go Ahead Eagles in een groot stadion speelt met vijandige supporters, is dat een hele goede ervaring voor ons”, zegt Bergsma in gesprek met FOX Sports. De KNVB overweegt om in de zomer enkele veranderingen aan te brengen in de voetbalpiramide, maar de Ajacied zit daar niet echt op te wachten.

“Ik denk dat Jong-teams hier meer aan hebben en ook dat de andere ploegen er veel aan hebben om tegen Jong Ajax of Jong PSV te spelen. Daar zit gewoon heel veel kwaliteit en het is ook goed om jezelf daaraan te meten als Jupiler League-club.” Jong Ajax maakte afgelopen seizoen gebruik van 46 spelers, maar Bergsma wil het niet zien als competitievervalsing.

“Nee. Ik zie dat niet als competitievervalsing. Wij hebben met een hele vaste kern gewerkt. Die hebben het uitstekend gedaan. Natuurlijk zijn er bijdrages geweest van Ajax 1, maar aan de andere kant is dat soms ook lastig, dat je steeds andere spelers hebt. Om alle Jong-teams eruit te gooien, dat lijkt me geen goed idee”, besluit Bergsma.