Bale uitgedaagd: ‘Zijn kleine ego wordt verder teruggedrongen door Ronaldo’

Gareth Bale wordt de laatste tijd in verband gebracht met een terugkeer naar de Premier League, zeker nadat de Welshman na de gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool (3-1) erkende dat hij meer speeltijd wilde. Rio Ferdinand ziet een terugkeer van Bale in Engeland wel zitten: "Vier keer de Champions League, drie goals in de finale van de Champions League… Wat valt er nog te bereiken voor Bale bij Real Madrid?"

"Hij is naar Madrid gehaald met het idee dat hij de mantel van Cristiano Ronaldo gaat overnemen, maar de Portugese megaster werkt hier niet aan mee", begint de oud-verdediger van onder meer Manchester United op Instagram. "Ronaldo heeft de collectieve en individuele prijzen aaneengeregen sinds Bale in Madrid is. Sommigen kunnen stellen dat de pacifistische houding van Bale ervoor zorgt dat hij geen rivaal is."

"Zo wordt het kleine ego van Bale verder teruggedrongen door Ronaldo en is Bale niet de machtigste speler in Madrid. Maar wat Bale heeft bereikt is bijvoorbeeld magische momenten creëren op het grote podium. In finales speelde hij een essentiële rol in het recordbrekende team van de geweldige Zinédine Zidane. Nu is het aan hem om te bepalen wat hij wil."

"Wil hij bij een andere club de belangrijkste man worden en de volle verantwoordelijkheid nemen? Of wil hij blijven en een bijrol blijven spelen? Ik zou graag willen zien dat hij terugkeert naar de Premier League, het liefst bij Manchester United, en gaat domineren. Ga een nieuw hoofdstuk schrijven als leider van een club. Word een icoon. Dit is wat alle groten der aarde in alle sporten doen", besluit Ferdinand.