FC Groningen berooft FC Emmen van talent: ‘Dit past in ons streven’

FC Groningen heeft zich verzekerd van de diensten van Thijs Dallinga, zo meldt de Eredivisionist dinsdagochtend via de officiële kanalen. De zeventienjarige aanvaller, op 3 augustus geboren in Groningen, komt transfervrij over van FC Emmen en heeft voor drie seizoenen getekend bij de Trots van het Noorden.

De transfer van Dallinga naar Groningen hing al een tijdje in de lucht, maar dinsdag is de overstap definitief beklonken. Het talent werd in 2012 door Emmen gescout bij VV Hoogezand en na zes seizoenen bij de Drentenaren verlaat hij de club transfervrij. Op 27 november 2017 maakte de spits zijn debuut in de Jupiler League en op 9 april jongstleden maakte hij zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van de promovendus.

Manager technische zaken Ron Jans laat op de clubsite weten blij te zijn met de komst van de aanvaller: “Thijs is een beloftevolle spits en woonachtig in Groningen. We zijn blij met zijn komst en laten hem starten in de Onder-23, hoewel Dallinga ook nog in de Onder-19 mag uitkomen. Het past in ons streven om de beste voetballers uit het noorden bij FC Groningen te laten spelen.”