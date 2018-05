‘Ik ben boos, omdat we een beter team hebben dan Real Madrid’

Real Madrid won zaterdag voor de derde keer op rij de Champions League door Liverpool te verslaan (3-1). In de afgelopen vijf seizoenen heeft Real het miljardenbal vier keer gewonnen, een indrukwekkende statistiek die ook Carles Puyol niet is ontgaan. De oud-verdediger stelde op Twitter dat Barcelona bij zichzelf te rade moest gaan, maar legt nu uit dat het bericht verkeerd is opgevat.

"Gefeliciteerd Madridistas. Vier Champions League-trofeeën in vijf seizoenen, terwijl Barcelona een van de sterkste teams in de geschiedenis heeft. We moeten nadenken over onze prioriteiten", schreef de oud-aanvoerder van Barcelona op Twitter. Later legt Puyol uit dat hij geen kritiek wilde leveren. "Kijk, je kan LaLiga niet zomaar weggeven, maar de Copa del Rey moet voor spelers zijn die niet regelmatig spelen."

"Dat betekent dus dat de anderen op hun best zijn als ze in de Champions League moeten acteren. Ik ben nog steeds van mening dat Barcelona een geweldig seizoen heeft gedraaid en blijf fan. Wat ik wilde doen, was mensen een kans bieden om te reflecteren op wat er is gebeurd. Want ik ben ervan overtuigd dat we een beter team hebben dan Real Madrid."

"Maar goed, ze hebben vier van de laatste vijf Champions League-toernooien gewonnen, dus we missen een kans en, als een Culé (fan van Barcelona, red.), ben ik boos", vervolgt Puyol in gesprek met La Vanguardia. "De tweet moet niet gezien worden als een belediging naar de club of trainer Ernesto Valverde, want de dubbel heeft veel betekenis. Ik weet zelf heel goed hoe zwaar het is dat te bereiken."