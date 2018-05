Geen dilemma tussen Oranje en Marokko: ‘Nederland was toen wereldtop’

Khalid Boulahrouz speelde in zijn loopbaan in totaal 35 interlands namens Nederland. De voormalig verdediger van onder meer Feyenoord, Hamburger SV en Chelsea speelde in 2004 zijn eerste wedstrijd in het shirt van Oranje. Destijds stond Boulahrouz niet voor het dilemma om te kiezen tussen Nederland en Marokko, zo vertelt hij in gesprek met de VARAgids.

"Voor mij was het veel minder gecompliceerd dan voor de jongens van nu. Mijn keuze was: ja of nee zeggen tegen het Nederlands elftal. Ik hoefde niet tussen twee partijen te kiezen", blikt de voormalig stopper terug. Boulahrouz speelde voor RKC Waalwijk toen hij voor het eerst geselecteerd werd voor Oranje, vlak voor het sluiten van de transfermarkt.

"Ik werd op vrijdag geselecteerd, en voordat ik me dinsdag moest melden, werd ik nog getransfereerd naar HSV. Goed, ik had eventueel kunnen wachten. Als ik bij HSV speelde, was de kans groter dat ook Marokko geïnteresseerd zou zijn. Maar Nederland was op dat moment wereldtop. Ik was bezig met de beste te worden, wilde acteren op het hoogste niveau. De keuze was makkelijk gemaakt."