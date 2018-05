Fabinho hoopt op nieuwe aanwinst voor Liverpool: ‘Hij is erg goed’

Fabinho werd de afgelopen maanden in verband gebracht met een transfer naar onder meer Manchester United of Paris Saint-Germain, maar maandag bleek dat Liverpool de concurrentie te snel af is geweest. The Reds betalen AS Monaco maximaal vijftig miljoen euro voor de 24-jarige Braziliaan, die na Naby Keïta de tweede grote aanwinst voor het aankomende seizoen is. Fabinho had ook een andere optie, maar liet de keuze uiteindelijk op de ploeg van Jürgen Klopp vallen.

“Ik had twee opties. Echte opties, niet alleen maar wat interesse. Maar ik wil het niet over andere clubs hebben, het is klaar. Ik ben een speler van Liverpool, die keuze heb ik al eerder gemaakt. We hebben een paar weken met elkaar onderhandeld, ik heb met mensen van de club gesproken en Klopp heeft veel vertrouwen in mij. Ik wilde zelf naar een club die echt liet zien mij te willen hebben. Dat alles maakte het eenvoudig om ‘ja’ te zeggen”, legt hij uit aan RMC.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 28 Mei 2018 om 1:09 (PDT)

“Liverpool is een grote, enorm ambitieuze club die de afgelopen jaren een aantal prachtige dingen heeft laten zien. Ze stonden in de finale van de Champions League, ze horen nog steeds bij de top van de Premier League. Ik denk dat ik hier door kan groeien en veel kan leren, ik hou van deze competitie. Ik hoop dat ik bij deze grote club de volgende stap kan zetten”, gaat hij verder.

De Braziliaan wordt waarschijnlijk niet de enige aanwinst voor Liverpool van deze transferperiode, aangezien de club ook in verband wordt gebracht met onder meer landgenoot en AS Roma-doelman Alisson Becker en Nabil Fekir van Olympique Lyon. Fabinho zou laatstgenoemde graag naar Anfield zien komen: “Hij is een erg goede speler, van internationale klasse. Hij heeft het niet alleen dit seizoen laten zien in de Ligue 1. Hij is al een paar jaar goed bezig. Het zou goed zijn als hij hiernaartoe komt.”