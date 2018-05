‘Slaaf’ haalt uit naar werkgever: ‘Ik kon mijn kinderen niet zien’

Jakub Jankto lijkt Udinese achter zich te laten. De international van Tsjechië zegt in gesprek met Ceskatelvize dat hij de club uit de Serie A 'graag' wil inruilen. "Ik concentreer me op de komende interlands en dan zal ik met mijn zaakwaarnemer gaan bespreken wat de volgende stap is", aldus de 22-jarige middenvelder.

"Ik wil Italië graag verlaten na vier jaar. Ik was hier gelukkig, maar ik wil graag een andere competitie proberen, zoals Engeland of Spanje", vervolgt Jankto, die onder meer de vele trainerswissels bij Udinese aanwijst voor zijn vertrekwens. "In het begin van het seizoen leek alles veelbelovend, maar in de lente hadden we elf nederlagen op een rij."

"De club heeft de selectie gestraft door ons drie weken gevangen te houden in een hotel. Het was ongelooflijk. Gedurende het seizoen waren we wel twee maanden in het hotel te vinden. Ik voelde me een slaaf en kon mijn kinderen niet zien. We werden gevangen gehouden in het slechtste hotel in Udine, met allemaal vieze toiletten."

"Het was een straf. Ze zeiden dat de 'ritiro' (trainingskamp, red.) ons sterker zou maken, maar het tegendeel was het geval. Er kwamen juist meer ruzies. De club is alweer bezig met de vierde coach en Igor Tudor gaat waarschijnlijk ook vertrekken", besluit Jankto. Udinese eindigde afgelopen seizoen veertiende in de Serie A en wist degradatie ternauwernood te voorkomen.