Sterling in opspraak door 'wapenverheerlijking': ‘Hij moet zich diep schamen'

Raheem Sterling heeft de woede van de tegenstanders van wapenbezit op de hals gehaald. De aanvaller van Manchester City deelde maandag op Instagram een foto waarop een tattoo van een geweer te zien is op zijn rechterbeen. Enkele mensen op social media riepen zelfs op om Sterling niet naar het WK te laten gaan.

De 63-jarige Lucy Cope van ‘Mothers Against Guns’ vindt de tattoo 'walgelijk':."Raheem moet zich diep schamen. Het is compleet onacceptabel. We eisen dat hij zijn tattoo laat weglaseren en het gaat bedekken met een andere tattoo. Als hij weigert, moet hij weg bij de nationale ploeg van Engeland. Hij moet een rolmodel zijn, maar verheerlijkt wapens", aldus een woedende Cope, geciteerd door The Sun.

Sterling laat via Instagram weten dat zijn tattoo veel betekenis heeft. "Toen ik twee jaar oud was, werd mijn vader doodgeschoten. Ik heb een belofte naar mijzelf gemaakt dat ik nooit in mijn leven een wapen zal aanraken. Ik schiet met mijn rechtervoet, dus het heeft een diepere betekenis. De tattoo is nog niet af", besluit de 23-jarige aanvaller.