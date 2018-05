‘Juventus biedt 50 miljoen plus Higuaín; Inter is bereid te luisteren’

Juventus is zeer geïnteresseerd in Mauro Icardi, zo meldt Corriere della Serra dinsdag. Volgens de Italiaanse krant heeft de landskampioen een bod van vijftig miljoen euro plus Gonzalo Higuaín neergelegd bij Internazionale. Naar verluidt zouden i Nerazzurri bereid zijn de aanbieding van Juventus uitvoerig te bekijken.

Al enkele dagen doet het verhaal de ronde dat Juventus zou azen op de 25-jarige Argentijn, die niet is opgenomen in de WK-selectie door bondscoach Jorge Sampaoli. Icardi heeft in de eerste weken van juli een ontsnappingsclausule van 110 miljoen euro, maar deze is alleen geldig voor buitenlandse clubs. In principe zou Inter dus elk Italiaans bod kunnen weigeren op Icardi.

Volgens Corriere della Serra, dat doorgaans goed ingevoerd is wat betreft Juventus, bekijken advocaten van la Vecchia Signoara de mogelijkheden in het contract van Icardi om te zien of er een optie is om alsnog de clausule te activeren. Als er geen mogelijkheid zich voordient, ligt er hoe dan ook een bod op tafel van 50 miljoen euro plus Higuaín, die Juventus taxeert op 60 miljoen euro, waardoor het totaalbedrag 110 miljoen euro is.

Inter zou bereid zijn te luisteren naar aanbiedingen, iets wat niet geheel strookt met de uitspraken van Erick Thohir. De president van Inter zei maandag dat een transfer naar Juventus uitgesloten lijkt: “In Italië zou hij veel meer kosten dan 110 miljoen euro. Hij zou dan 200, 300 of zelfs 400 miljoen euro moeten kosten.” Inter en Icardi gaan de komende week om de tafel om de situatie van de spits te bespreken.