Mancini gematigd tevreden over rentree Balotelli: ‘Hij kan veel beter’

Roberto Mancini is van mening dat Mario Balotelli ‘veel beter kan’ na zijn rentree bij de nationale ploeg. De spits van OGC Nice werd na jarenlange afwezigheid opgenomen in de selectie van Italië door de nieuwe bondscoach Mancini en scoorde maandagavond bij zijn rentree tegen Saoedi-Arabië. “Balotelli kan beter, veel beter. Maar ik denk dat hij het aardig heeft gedaan in de eerste helft.”

“Hij maakte een doelpunt en dat is belangrijk voor een spits, maar natuurlijk kan hij meer laten zien”, zei Mancini na afloop op de persconferentie, geciteerd door diverse Italiaanse media. Italië was de bovenliggende partij, maar won desondanks maar nipt met 2-1. “De eerste helft ging goed. We schoten zestien keer op doel en namen elf corners. Maar later verloren we aan intensiteit. Het is goed om te winnen, zeker na een lange tijd.”

Balotelli schreef na de wedstrijd op sociale media dat hij zijn doelpunt opdraagt aan de overleden Fiorentina-aanvoerder Davide Astori. “Ik ben ervan overtuigd dat je de wedstrijd samen met mijn vader hebt gekeken daarboven. Deze goal, ook al betekent het misschien niks, draag ik op aan jou.” De Italiaanse ploeg bereidt zich verder voor op de vriendschappelijke interland tegen Frankrijk op vrijdag 1 juni. Op maandag 4 juni is Italië in Turijn de tegenstander van Oranje.