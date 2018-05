‘Bale ziet topclub uit de Premier League wegvallen vanwege hoge kosten’

Het is afwachten of Gareth Bale volgend seizoen nog actief is in het Santiago Bernabéu. De aanvaller van Real Madrid, die zaterdag twee keer wist te scoren in de Champions League-finale tegen Liverpool (3-1), heeft aangegeven dat hij meer aan spelen wil toekomen. Sky Sports weet te melden dat Bale in ieder geval niet naar Tottenham Hotspur gaat verkassen.

Bale zou in de belangstelling staan van verschillende Engelse topclubs, zoals Manchester United en Chelsea. Een terugkeer naar Tottenham, de club waar hij faam maakte, zit er niet in, aldus Sky Sports. Het Britse televisiestation weet te melden dat het salaris van Bale veel te hoog zou zijn bij een eventuele terugkeer; Tottenham weigert de aanvaller de bestbetaalde speler van de selectie te maken.

De eventuele gigantische salarisuitgaven voor de aanvaller in combinatie met de hoge transfersom hebben de Londenaren doen besluiten verder te zoeken. Bale, die tot medio 2022 vastligt bij de Koninklijke, gaat in de komende weken om de tafel met zijn zaakwaarnemer Jonathan Barnett en de clubleiding van Real om over zijn toekomstplannen te praten.