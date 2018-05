Nederlander adviseert begeerde Lozano: ‘Ik vind dat hij die kans moet grijpen’

Dennis te Kloese, de Nederlandse directeur van de Mexicaanse voetbalbond, zou een langer verblijf van Hirving Lozano bij PSV niet erg vinden. De aanvaller streek afgelopen zomer neer in Eindhoven en heeft in zijn debuutjaar geïmponeerd, waardoor verschillende clubs interesse hebben. Bij een goed WK kan Lozano zich verder in de kijker spelen, maar Te Kloese twijfelt of een transfer verstandig is.

"Ik denk dat hij er klaar voor is, maar ik denk niet dat hij zich hoeft te haasten", geeft Te Kloese aan in gesprek met ESPN. "De tijd zal komen voor hem. Hij is in 1995 geboren, dus heeft nog een hoop jaren te gaan in zijn carrière. In zijn eerste jaar had bij meer ups dan downs. Hij had veel doelpunten en assists als vleugelspeler in een competitie die duidelijk spelers als hem de mogelijkheid geven om aan te vallen. Hoe meer hij hier aan kan wennen, hoe beter het is."

"Als hij een goede mogelijkheid krijgt om te vertrekken, is het moeilijk te weigeren. Ik vind dat hij die kans moet grijpen", vervolgt Te Kloese over de 22-jarige Lozano, die tot medio 2023 vastligt bij de regerend landskampioen. "Maar aan de andere kant is hij in erg goede handen bij de club waar hij nu is. Het is een mooie club en ook voor Mexicaanse spelers is de club altijd erg goed geweest."

"Hij heeft zich goed gesetteld in Nederland. Hij is jong, getrouwd en heeft kinderen. Hij is een rustige jongen met een heel mooie toekomst voor zich als hij het goed aanpakt", besluit Te Kloese. Lozano zelf zegt nog niet bezig te zijn met een eventuele volgende stap: "Als ik de optie krijg om te vertrekken, zullen we beslissen wat het beste is voor mij en mijn familie. Maar ik focus mij nu volledig op de nationale ploeg."