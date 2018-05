Robben verklaart vertraging: ‘Aanstelling Kovac was ook pas laat bekend’

Arjen Robben zette onlangs zijn handtekening onder een nieuw contract tot medio 2019 bij Bayern München en daar is de Nederlandse buitenspeler trots op, zo liet hij maandagavond weten bij het televisieprogramma Pauw. Het duurde echter lange tijd voordat er duidelijk was over de sportieve toekomst van Robben en dat had volgens de aanvaller alles te maken met de aanstelling van de nieuwe trainer Niko Kovac.

Robben had net als Franck Ribéry een aflopend contract bij Bayern. Eerder dit jaar verlengde de Franse buitenspeler al zijn contract met een seizoen en even later volgde ook Robben, wiens contractverlenging later werd beklonken dan de voorgaande twee keer. “De aanstelling van Niko Kovac was ook pas heel laat bekend. Zo zei de clubleiding het tegen mij”, aldus Robben, die ondanks een ‘goed gesprek’ met bondscoach Ronald Koeman een rentree bij Oranje niet heeft overwogen.

Robben gaat volgend seizoen zijn tiende jaar in bij Bayern München. Naar eigen zeggen heeft hij niet getwijfeld over een nieuw seizoen. “Natuurlijk, op het einde van het seizoen ging het mis met een blessure en dat was moeilijk en pijnlijk”, vertelde Robben. “Maar over het algemeen heb ik me goed gevoeld dit jaar. Ik ben niet vaker geblesseerd geweest dan andere jaren. Ik wilde daarom door op dit hoge niveau. Geen twijfel.”