‘PSV wil jeugdinternational overnemen van Tottenham Hotspur’

PSV hoopt Noni Madueke op korte termijn aan te trekken. Volgens het Eindhovens Dagblad reist de Engelse jeugdinternational nog deze week af naar Eindhoven. Aan het einde van de week staat een medische keuring op het programma en wanneer de zestienjarige middenvelder die met succes doorstaat, zal hij zijn handtekening zetten bij de Eindhovenaren.

Madueke komt transfervrij over van Tottenham Hotspur. Hij was al langere tijd in beeld bij PSV. Eerder dit jaar bracht het regionale dagblad de talentvolle middenvelder ook al in verband met een verhuizing naar Eindhoven. PSV is niet de enige club met interesse in Madueke, die nog geen contract had in Londen. Eerder werd hij ook al gelinkt aan Manchester United.

Voor zijn overstap naar Everton gaat technisch directeur Marcel Brands drukke dagen tegemoet. Behalve Madueke hoopt hij ook nog Denzel Dumfries aan te trekken en hoopt men bij PSV op de komst van Manchester City-linksback Angeliño.