Update: Van Leeuwen reageert: ‘Ik kan het niet met zekerheid zeggen’

FC Twente wil Ted van Leeuwen terughalen als technisch directeur, zo meldt De Telegraaf dinsdag. Van Leeuwen stond van juni 2015 tot oktober 2016 al aan het roer bij de club uit Enschede en vertrok uiteindelijk naar het Deense Esbjerg. Die club is bereid om Van Leeuwen terug te laten keren naar Nederland en bronnen rondom de club zouden rekenen op een spoedig vertrek van de td.

Het gedegradeerde FC Twente klopte eerder al aan bij Fred Rutten voor de rol van technisch directeur. Hij werd gezien als de gedroomde kandidaat, maar hij koos ervoor om trainer van Maccabi Haifa te blijven. Desondanks keerde Rutten wel in een andere functie terug bij Twente. Hij heeft namelijk plaats genomen in de Raad van Commissarissen en beheert daar de portefeuille technische zaken. Zodoende oefent hij vanuit de achtergrond toch invloed uit. Derhalve lijkt de verwachte aanstelling van Van Leeuwen een goede zet, daar hij eerder al goed samenwerkte met Rutten bij Vitesse.

Van Leeuwen moet het werk van interim-technisch directeur Evert Bleuming overnemen. Hij heeft de taken overgenomen van de ontslagen technisch directeur Jan van Halst en trainer Gertjan Verbeek, die tevens technisch manager was. Van Leeuwen moet bij de Tukkers een kampioenswaardig elftal samenstellen. Zijn goede band met Marino Pusic spreekt ook in zijn voordeel. Laatstgenoemde heeft de beste papieren om komend seizoen voor de groep te staan als trainer van Twente. Pusic werd door Van Leeuwen naar Vitesse gehaald. Ook was het Van Leeuwen die de Kroatische coach in 2015 als assistent-trainer naar de Grolsch Veste haalde.

Update 29 mei 2018 9.35 uur – Van Leeuwen reageert: 'Ik kan het niet met zekerheid zeggen'

FC Twente zou bezig zijn om Ted van Leeuwen naar Enschede te halen. De voormalig technisch manager van Twente reageert in gesprek met het Deense JydskeVestKysten ontwijkend op de vraag of hij ook volgend seizoen bij Esbjerg werkzaam is: "Misschien. Ik kan het niet met zekerheid zeggen. Je weet nooit wat er gebeurt in de voetballerij."