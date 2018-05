Kluivert heeft meerdere ijzers in het vuur

Jérôme Boateng liet onlangs doorschemeren dat hij wel oren heeft naar een transfer. De verdediger van Bayern München heeft keuze genoeg, want onder meer Napoli, Manchester United, Manchester City, Real Madrid en Barcelona zijn geïnteresseerd. (Calciomercato)

Sime Vrsaljko is ondanks interesse van Internazionale en Napoli niet van plan om Atlético Madrid te verlaten. De verdediger geeft aan vertrouwen te voelen bij los Colchoneros en tevreden te zijn. (Sportske Novosti)