Liverpool neemt Fabinho voor 50 miljoen over van Monaco

Fabinho is volgend jaar definitief speler van Liverpool. De Engelse topclub bevestigt maandagavond via de officiële kanalen dat de middenvelder overkomt van AS Monaco. De Braziliaan gaat na de medische keuring een meerjarig contract ondertekenen. Naar verluidt betaalt Liverpool maximaal vijftig miljoen euro aan de Monegasken.

“Ik ben erg enthousiast, dit is iets wat ik altijd gewild heb”, vertelt Fabinho op de clubsite van zijn nieuwe werkgever. “Dit is een gigantisch team. Een voetbalclub van deze grootte die achter mij aanzit… Ik hoefde niet lang na te denken of ik deze stap wilde maken. Ik wil mijn eigen geschiedenis schrijven bij deze club. Hopelijk ga ik veel titels winnen met deze club.”

“Ik ga proberen te groeien, te leren en mezelf te verbeteren, zodat ik onderdeel kan uitmaken van de historie van deze club”, aldus de viervoudig international. De 24-jarige Fabinho heeft 225 optredens achter de rug bij Monaco en scoorde bij de Monegasken 29 doelpunten. Liverpool betaalt naar verluidt 45 miljoen euro voor Fabinho, een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot 50 miljoen.

Fabinho stond de afgelopen transferperiodes ook in de belangstelling van onder meer Arsenal, Manchester United en Paris Saint-Germain, maar heeft er nu voor gekozen om in de toekomst uit te komen voor the Reds. Liverpool zou ook nog azen op Nabil Fekir van Olympique Lyon, terwijl de komst van een topkeeper eveneens topprioriteit zou zijn.