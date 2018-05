‘FC Groningen hoopt tweetal Ajacieden deze week te verwelkomen’

FC Groningen hoopt deze week de komst van Deyovaisio Zeefuik en Mateo Cassierra af te ronden, zo meldt Voetbal International maandagavond. Zeefuik speelde het afgelopen seizoen al een halfjaar op huurbasis in Groningen en de club wil hem definitief inlijven. De 21-jarige Cassierra moet op huurbasis de overstap maken.

Eerder meldde De Telegraaf al dat Cassierra op weg was naar Groningen. Circa zes á zeven andere clubs uit de Eredivisie hadden eveneens hun zinnen gezet op de komst van de Colombiaanse spits, die het afgelopen seizoen veel indruk maakte in de Jupiler League. Met achttien doelpunten leverde hij een grote bijdrage aan de behaalde landstitel. De aankoop van 5,5 miljoen euro hoeft door de hevige concurrentiestrijd in het eerste elftal niet te rekenen op veel speelminuten onder trainer Erik ten Hag en mag daarom op huurbasis vertrekken. Groningen wil zijn komst nog deze week afronden. Volgens de krant wil Ajax geen optie tot koop opnemen in de deal. Het contract van Cassierra in Amsterdam loopt door tot medio 2021.

Zeefuik (20) doorliep de jeugdopleiding van Ajax maakte het afgelopen seizoen zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot negen wedstrijden, waarna werd besloten dat hij elders meer vlieguren mocht gaan maken. De rechtsback werd uitgeleend aan Groningen en daar kwam hij onder leiding van trainer Ernest Faber tot dertien competitiewedstrijden.