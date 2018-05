Bale gewaarschuwd voor ‘vreselijke stap’: ‘Dat is het ergste wat kan gebeuren’

Gareth Bale schitterde afgelopen zaterdag tijdens de Champions League-finale namens Real Madrid tegen Liverpool (3-1). Door een prachtige omhaal en een blunder van Loris Karius werd Bale de man van de wedstrijd in Kiev. De aanvaller lijkt echter te gaan vertrekken en Manchester United zou geïnteresseerd zijn. Tony Cascarino waarschuwt dat Bale niet naar United moet gaan.

Bale liet weten dat hij meer aan spelen wil toekomen. "Ik wil week in, week uit spelen en dat is dit seizoen niet het geval geweest. Ik ben vijf, zes weken geblesseerd geweest, maar voor de rest was ik fit. Ik moet in de zomer met mijn zaakwaarnemer gaan zitten en de situatie bediscussiëren", aldus de zeventigvoudig international van Wales, die nog tot medio 2022 onder contract staat in het Santiago Bernabéu.

Cascarino heeft meegekregen dat Bale in de belangstelling staat van United en de oud-spits van onder meer Chelsea wil de 28-jarige aanvaller behoeden voor een foute keuze. "Hij heeft gelijk dat hij iedere week moet spelen. Manchester United kan zijn huidige salaris ophoesten, of hem zelfs opslag geven, maar het zou dan nog steeds een verschrikkelijke stap zijn", aldus Cascarino in The Times.

"Een vreselijke stap. Aan de buitenkant spelen onder Mourinho is het ergste wat kan gebeuren voor Bale. Een half miljoen per week verdienen om achter backs aan te rennen... Het zou wel kunnen werken als hij samen met Romelu Lukaku voorin gaat spelen. Anders moet hij bereid zijn geld in te leveren voor de andere Premier League-clubs die het meest aanvallende voetbal laten zien: Manchester City, Liverpool of Tottenham Hotspur.”