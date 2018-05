‘Liverpool heeft beet en sluit deal van maximaal 50 miljoen euro’

Liverpool gaat zich verzekeren van de diensten van Fabinho, zo melden verschillende Engelse en Franse media maandagavond, waaronder The Telegraph en Sky Sports. De eerste berichten over een naderende deal aangaande de middenvelder van AS Monaco doemden maandag al op en nu zou een overeenkomst definitief beklonken zijn.

Liverpool gaat een bedrag van maximaal vijftig miljoen euro overmaken aan Monaco. Fabinho wordt gezien als de opvolger van Emre Can, die the Reds naar alle waarschijnlijkheid transfervrij gaat verlaten. Fabinho stond afgelopen jaar bij veel topclubs op de radar, zoals Manchester United en Paris Saint-Germain, maar nu zou Liverpool dus beet hebben.

In eerste instantie zal het transferbedrag 45 miljoen euro bedragen, een som die met bonussen met 5 miljoen kan oplopen. Naast Fabinho is de komst van Naby Keïta van RB Leipzig ook al beklonken. Thomas Lemar stond in de vorige transferperiodes ook in de belangstelling van Liverpool, maar tot op heden is de spelmaker van de Monegasken nog niet getransfereerd.

Liverpool lijkt met de komst van Fabinho nog niet klaar op de transfermarkt. Nabil Fekir blijft volgens diverse media topprioriteit van de Engelse topclub, maar tot dusver is een overeenkomst met Olympique Lyon uitgebleven. Ook de komst van een topkeeper wordt noodzakelijk geacht door Liverpool, zeker na de blunders van Loris Karius in de Champions League-finale.