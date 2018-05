Raiola prijst ‘koopje’ aan bij Roma en Napoli: ‘Hij is volwassener geworden’

Mario Balotelli is deze zomer transfervrij op te pikken, aangezien de Italiaanse spits zijn contract bij OGC Nice niet verlengt. Verschillende Italiaanse topclubs zouden azen op Balotelli en zaakwaarnemer Mino Raiola laat op een conferentie in Napels aan verschillende media weten dat zijn cliënt openstaat voor een terugkeer naar de Serie A.

"Iedereen die een belangrijk en ambitieus project in gedachte heeft, kan met Balotelli echt een koopje binnenhalen", wordt Raiola door diverse Italiaanse media geciteerd. "De laatste jaren heeft hij groei doorgemaakt en is hij volwassener geworden. Hij is ook terug bij de nationale ploeg van Italië. Eindelijk zijn we terug naar het gezond verstand."

"Dit is belangrijk, want in Italië is er geen betere spits dan Mario. Sommigen dachten zelfs dat ze zich konden kwalificeren voor het WK zonder Mario...", aldus Raiola. Balotelli wordt onder meer gelinkt aan AS Roma en Napoli en volgens de zaakwaarnemer zijn beide opties mogelijk: "Waar hij gaat spelen? Oh, Roma, Napoli… Napoli heeft wel vier spitsen, maar we moeten zien of ze er in augustus nog zijn."

"Dat moet je aan Carlo Ancelotti (nieuwe trainer van Napoli, red.) vragen. Naast Lorenzo Insigne zie ik niemand zo sterk als Mario bij Napoli. Het is aan president Aurelio De Laurentiis om te beslissen of ze de selectie willen versterken of niet. Ik heb een 'speciale' connectie met De Laurentiis. Het hoeft niets te betekenen dat we niet altijd goed met elkaar opschieten. Als hij mij wil zien, sta ik tot zijn beschikking."