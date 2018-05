PSV gaat definitief verder zoeken: ‘Heerenveen vraagt te veel geld voor hem’

Marcel Brands verwacht niet dat Denzel Dumfries in de zomer naar PSV vertrekt, zo laat hij weten in gesprek met Voetbal International. De technisch directeur, die gaat vertrekken naar Everton, stelt dat de vraagprijs van sc Heerenveen te hoog is, waardoor een transfer niet realistisch meer zou zijn.

Joshua Brenet is reeds vertrokken naar TSG Hoffenheim en men houdt in Eindhoven ook rekening met een transfer van Santiago Arias, die onder meer in beeld is bij Napoli en Juventus. Brands, die vanaf 1 juli werkzaam is voor the Toffees, verwacht dat de Colombiaans international binnenkort de deur achter zich dicht trekt bij de Eindhovenaren.

“Santiago is een speler waarvan ik verwacht dat hij zeker weggaat. Ik vind hem één van de beste spelers van de Eredivisie. Het is ongelooflijk dat hij nog niet is opgehaald, hij heeft alles wat een moderne back moet hebben”, aldus de sportbestuurder, die in Dumfries een goede opvolger ziet. “Maar de kans dat Dumfries komt, acht ik heel klein. Heerenveen vraagt te veel geld voor hem.”

“Ze mogen natuurlijk vragen wat ze willen, maar PSV gaat dat niet betalen. Er wordt nu gekeken naar een buitenlandse speler voor de rechtsbackpositie.” De Friezen weigerden een eerste bod van vier miljoen euro, maar beide partijen waren tot voor kort nog wel met elkaar in gesprek. Naar verluidt vraagt Heerenveen ongeveer zes miljoen euro voor de 22-jarige verdediger.