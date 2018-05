Cillessen: ‘Dan ga je daarin mee en dan maak je je niet meer zo druk’

Jasper Cillessen heeft naar eigen zeggen veel geleerd sinds zijn transfer naar Barcelona. De vertrok in de zomer van 2016 bij Ajax en moet het sindsdien doen met een rol als reserve achter eerste doelman Marc-André ter Stegen. Hoewel hij genoegen moet nemen met wedstrijden in het Spaanse bekertoernooi en spaarzame duels in LaLiga of Champions League, heeft de doelman van het Nederlands elftal het uitstekend naar zijn zin in het Camp Nou.

Cillessen denkt dat hij in Spanje op verschillende vlakken vooruitgang heeft geboekt. “Ik denk dat ik mentaal heel veel stappen gemaakt heb. Ik ervaar het voetbal anders, omdat het in Spanje anders beleefd wordt. Dat maakt het voor mij een stuk rustiger en makkelijker. In Nederland is het heel gestructureerd, de voorbereiding en alles. In Spanje is het allemaal wat losser", zegt de keeper tegen Voetbal Inside. “Dan ga je daarin mee en dan maak je je niet meer zo druk. Het gaat me best aardig af.”

Bondscoach Ronald Koeman ging laatst het gesprek met Cillessen aan over de sportieve toekomst van de sluitpost. “Wat hij zei? Dat ik m'n ding moet doen en te genieten. Hij zegt dat ik moet laten zien wat ik kan. Dat heb ik volgens mij gedaan”, aldus Cillessen, die eerder op de dag al vertelde dat hij van Barcelona te horen heeft gekregen dat hij niet mag vertrekken.