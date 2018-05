Iniesta gruwelde van Van Bommel: ‘Enige keer dat ik op het randje zat’

Andrés Iniesta heeft Barcelona verlaten en zich aangesloten bij Vissel Kobe. De 34-jarige middenvelder is bij de Catalanen uitgegroeid tot een clubicoon, waarbij zijn inzicht en passing uitzonderlijk bleken. Ook de rust van Iniesta werd als kenmerkend beschouwd, maar de Spanjaard geeft aan dat hij enkele keren zijn emoties niet de baas was.

In gesprek met Cuatro geeft Iniesta twee voorbeelden, waaronder de WK-finale van 2010. De veteraan zegt dat hij werd getergd door Mark van Bommel, die Iniesta een moeilijke tijd bezorgde. "Het was de enige wedstrijd in mijn carrière waarin ik echt op het randje zat. Van Bommel dekte me en kwam er hard in. De scheidsrechter (Howard Webb, red.) liet meer toe dan gebruikelijk."

Ook denkt Iniesta terug aan een voorval met Cristiano Ronaldo in november 2009 in het Camp Nou tegen Real Madrid. Iniesta werd op een gegeven moment gevloerd door Lassana Diarra, maar de Portugees vond dat de middenvelder van Barcelona zich aanstelde. Ronaldo gaf dit ook aan bij de Spanjaard, wat tot woede bij Iniesta leidde.

De spelmaker stond op en richtte zich tot Ronaldo met de woorden: ‘Mond dicht, jij!’ Iniesta geeft aan erg boos te zijn geweest. “We waren in mijn eigen huis, in het Camp Nou. Ik zei hem dat hij zulke dingen niet moest doen”, aldus de routinier. Uiteindelijk wist Barcelona de harde wedstrijd tegen de aartsrivaal te winnen door een laat doelpunt van Zlatan Ibrahimovic.