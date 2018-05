Raiola hekelt ‘moeilijke situatie’: ‘Ajax wil de parels niet verkopen’

Justin Kluivert wil zijn tot medio 2019 lopende contract bij Ajax niet verlengen, waardoor een vertrek uit Amsterdam deze zomer voor de hand ligt. De aanvaller stelt dat Ajax alleen wil verlengen zodat de club in de toekomst kan cashen. Zaakwaarnemer Mino Raiola vindt dat Kluivert uitstekend zou passen in Italië, waar veel belangstelling is voor zijn cliënt.

Alle Italiaanse topclubs zouden Kluivert op de radar hebben staan, maar AS Roma heeft de beste papieren om de jongeling over te nemen. Raiola is ervan overtuigd dat de flankenflitser een stap naar de Italiaanse top aankan. "Hij is klaar voor die stap als hij voelt dat hij daar klaar voor is, maar dat is het probleem niet", vertelt Raiola.

"Ajax wil Kluivert niet verkopen, net zoals de andere parels die ze hebben", vervolgt Raiola, die waarschijnlijk verwijst naar onder anderen Matthijs de Ligt, die eveneens een cliënt van de zaakwaarnemer is en ook in de belangstelling staat van de Europese top. "Het is een moeilijke situatie. Niet alleen voor Italië, maar voor iedereen", besluit Raiola.

Volgens verschillende Italiaanse media heeft Roma zich inmiddels met een bod van vijftien miljoen euro gemeld in Amsterdam. Ajax heeft zijn zinnen naar verluidt gezet op een transfersom van twintig miljoen euro. In Rome zou een vijfjarig contract klaarliggen voor de negentienjarige aanvaller, met een startsalaris van anderhalf miljoen euro per seizoen.