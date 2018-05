Sevilla legt miljoen op tafel en haalt succescoach uit Catalonië

Sevilla heeft een nieuwe trainer aangesteld. De Andalusiërs gaan in zee met Pablo Machín, die overkomt van Girona, zo meldt de Spaanse subtopper maandagavond via de officiële kanalen. Machín is de komende twee seizoenen de hoofdtrainer van Sevilla. Naar verluidt komt de trainer voor ongeveer een miljoen euro over van Girona.

De 43-jarige trainer begon zijn loopbaan als oefenmeester bij Numancia, waar hij eerst nog assistent-trainer was. Vanaf de zomer van 2011 was Machín eindverantwoordelijke en stond twee jaar aan het roer bij Numancia. Na een korte pauze nam de coach in maart 2014 de leiding bij Girona en met succes, want met de club wist hij promotie naar LaLiga af te dwingen.

Sevilla laat op de clubsite weten blij te zijn dat men Machín, die nog tot medio 2019 vastlag bij de club uit Catalonië, heeft binnengehengeld. “Met zijn karakteristieke voetbalsysteem en zijn kenmerkende stijl heeft Machín een sterke formule gecreëerd. Nu moet hij proberen om een team te laten presteren in de top van Spanje en in Europa”, zo klinkt het.