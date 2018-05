Voetbalzone lanceert WK manager: win grote prijzen met jouw elftal!

Op 14 juni is het zover: de start van het WK 2018. Tijdens het toernooi biedt Voetbalzone jou de kans om zélf het heft in handen te nemen. In onze Voetbalzone Manager App (gratis te vinden in de App Store en de Google Play Store) kun je jouw droomelftal samenstellen van spelers die naar het WK gaan. Weet jij nu al wie de topscorer wordt en wie compleet door de mand gaat vallen? Download dan onze app en neem het op tegen zowel je vrienden als de rest van Nederland! Heb je de app al omdat je vorig seizoen meedeed met Fantasy Football in de Eredivisie? Dan kun je meteen van start in dezelfde app!



Download Voetbalzone Manager gratis in de app store, of vanaf je mobiel via deze link.

Hoe werkt het?

Als speler krijg je een budget van 75 miljoen euro om het ideale WK-elftal samen te stellen. Je mag in de groepsfase maximaal drie spelers per land selecteren (dit aantal loopt op naarmate het toernooi vordert). Uiteraard zijn de spelers van wie veel verwacht wordt het duurst. Gebruik je voetbalkennis, want spelers krijgen punten op basis van hun prestaties op het veld. Vergeet geen aanvoerder te selecteren: zijn punten tellen dubbel!

De volledige puntentelling ziet er als volgt uit:

Alle spelers:

Basisplek: 2 punten

Invalbeurt: 1 punt

Assist: 3 punten

Rode kaart: -5 punten

Gemiste strafschop: -3 punten

Aanvallers:

Doelpunt: 5 punten

Middenvelders:

Doelpunt: 6 punten

Verdedigers:

Doelpunt: 7 punten

Clean sheet: 5 punten

Tegendoelpunt: -1 punt

Keepers:

Doelpunt: 7 punten

Clean sheet: 5 punten

Gestopte strafschop: 5 punten

Iedere twee reddingen: 1 punt

Tegendoelpunt: -1 punt

Welke prijzen zijn er te winnen?

Deelname is gratis, maar dat betekent niet dat je alleen meedoet voor de lol. Er zijn prachtige prijzen te winnen voor de spelers die de beste elftallen samenstellen. Allereerst zijn er zeven weekklassementen (14 t/m 19 juni, 20 t/m 24 juni, 25 t/m 28 juni, 29 juni t/m 3 juli, 4 t/m 7 juli, 8 t/m 11 juli en 12 t/m 15 juli). De weekwinnaar wint iedere week een Console Package (PS4 of Xbox One) ter waarde van 290 euro. Daarnaast is er het algemeen klassement, dat het hele toernooi doorloopt. Laat jij iedereen je hielen zien? Dan word jij de trotse eigenaar van een Entertainment Package (tv, soundbar, gameconsole én drie games!) ter waarde van 1150 euro.



Wat kan ik nog meer in de app?

De app zit vol mogelijkheden voor de actieve speler om bezig te blijven. Je kunt bijvoorbeeld een minicompetitie starten, waarin je het opneemt tegen je vrienden. Via een head-to-head-challenge kun je tijdens een speelronde de strijd aanbinden met iemand anders om extra geld te verdienen voor transfers. Die transfers zijn tot de start van het WK onbeperkt, maar als de groepsfase is begonnen kun je er minder doorvoeren. Na de groepsfase is er weer de mogelijkheid om een heel nieuw team samen te stellen. Ook is er natuurlijk de nieuwsfeed van Voetbalzone om op de hoogte te blijven van het laatste voetbalnieuws. Handig om te weten als je een speler moet dumpen omdat hij plots geblesseerd raakt! In de komende weken zullen we sommige functies extra belichten.



Ik heb de app al, hoe kan ik meedoen?

Heb je de app al geïnstalleerd op je telefoon? Open de app dan en kies rechtsboven voor de knop 'Team'. Druk vervolgens op 'creëer nieuw team', kies voor 'World Cup 2018' en de rest wijst zich vanzelf.



