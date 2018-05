‘Ik had me meer zorgen gemaakt als Ronaldo vijf jaar geleden was vertrokken’

Cristiano Ronaldo zorgde afgelopen weekend na het winnen van de Champions League voor ophef door verwarring te zaaien over zijn toekomst. De Portugese aanvaller gaf na de zege op Liverpool in Kiev aan dat het ‘leuk’ was om voor Real Madrid te spelen en hij kon niet garanderen dat hij volgend seizoen nog in het Santiago Bernabéu zou spelen. Bij de huldiging in Madrid kwam hij terug op die uitspraken en zei hij te hopen dat hij alle fans volgend seizoen weer zou zien. Ronaldo lijkt dus bij de Koninklijke te blijven en daar rekent ook LaLiga-voorzitter Javier Tebas op.

Tebas kon niet aanwezig zijn bij de Champions League-finale, maar kreeg de reactie van Ronaldo wel mee. Hij denkt niet dat de supporters van Real Madrid zich zorgen hoeven te maken. “Eerlijk gezegd denk ik dat dit niets meer is dan een nieuw hoofdstuk”, wordt Tebas geciteerd door Marca. “Ik heb al zo vaak gehoord dat hij wilde vertrekken, dat hij zou blijven of dat ze in onderhandeling zouden zijn. Ik denk dat hij volgend jaar voor Real Madrid speelt.”

Ook al zou Ronaldo vertrekken bij de Spaanse grootmacht, dan nog zou Tebas zich niet druk maken. “Als Cristiano Ronaldo vijf jaar geleden was vertrokken, dan had ik me veel meer zorgen gemaakt. Nu niet meer, want we hebben hard gewerkt aan het merk van LaLiga”, aldus Tebas, die van mening is dat LaLiga de sterkste competitie is. “Ik kan me niet eens meer herinneren wanneer de laatste keer was dat een speler uit de Premier League de Ballon d’Or heeft gewonnen. En zij staan aan de top, waarom wij dan niet? Cristiano is onvervangbaar. Hij bepaalt hoe hoog de lat van LaLiga ligt.”