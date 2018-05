'Zwarte schaap' van Italië 'hallucineert': 'Dit zijn simpelweg leugens!'

Giampiero Ventura slaagde er niet in om de nationale ploeg van Italië naar het WK te loodsen. De voormalig bondscoach werd de laan uitgestuurd na de uitschakeling tegen Zweden, maar wilde eerder al vertrekken bij Italië, zo geeft hij aan in gesprek met RAI: “Na de wedstrijden tegen Israël en tegen Spanje had ik moeten opstappen.”

“Ik moest opstappen, simpelweg omdat het hele stadion de nationale ploeg uitfloot. Ik diende mijn ontslag in na de wedstrijd tegen Macedonië. Ik heb mijn ontslag bij de directeuren van de bond ingediend en zei dat ze iemand anders moesten halen die rust kon brengen, want het was een vijandig klimaat. Mijn ontslagverzoek werd niet geaccepteerd. Maar ik had al besloten, zelfs al zouden we ons gekwalificeerd hebben, dat ik niet naar het WK zou gaan.”

“Ik nam echter geen ontslag na het verlies tegen Zweden, want dan zou het lijken alsof ik de enige verantwoordelijke was voor de nederlaag, die vele vaders kende. Ik werd het zwarte schaap. Ik ging vanuit het perspectief van het Italiaanse publiek kijken en ik wist dat zij hadden geleden. Voor hun gaat dit drama echter weer voorbij, voor mij niet. Ik wens Roberto Mancini alle geluk toe, vanuit de grond van mijn hart.”

Carlo Tavecchi, voormalig hoofd van de Italiaanse voetbalbond, ontkent overigens dat Ventura zijn ontslag heeft ingediend na het duel met Macedonië. “Wat ik heb gehoord, zijn hallucinaties. Dit zijn simpelweg leugens! Vraag maar aan de anderen van de bond. Hij heeft nooit zijn ontslag ingediend, zijn woorden corresponderen niet met de werkelijkheid”, aldus Tavecchi.