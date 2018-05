Oranje-international staat voor jubileum: ‘Het zijn wel mooie statistieken’

Ryan Babel kan de komende interlandperiode zijn vijftigste interland voor het Nederlands elftal spelen. De teller van de aanvaller van Besiktas staat momenteel op 48 interlands en als hij donderdag tegen Slowakije in actie komt, kan hij volgende week maandag zijn vijftigste cap verdienen. Babel denkt dat veel mensen niet verwachten dat hij al zoveel interlands speelde.

“Als je mensen vraagt hoeveel interlands ik gespeeld heb, zullen er weinig zeggen dat ik er zoveel gespeeld heb”, zegt Babel tegenover Voetbal International. Tevreden over zijn interlandloopbaan is de ex-Ajacied niet. Hij denkt dat er meer in had gezeten. “Achteraf kun je stellen dat het heel jammer is dat je er zo'n lange tijd niet bij hebt gezeten, dan weet je niet hoeveel het er waren geworden. Het is niet per se iets waar ik op gebrand ben, maar het zijn wel mooie statistieken.”

In de laatste oefenwedstrijd van Oranje tegen Portugal vormde Babel het aanvalsduo met Memphis Depay. Beide aanvallers scoorden in de met 0-3 gewonnen wedstrijd. Desondanks rekent Babel zich niet rijk. “Dit is nog een fase waarin de coach veel kan experimenteren. Dat moeten we ook zeker doen, met het oog op de toekomst. Dan kan de coach zien aan welke spelers hij wat heeft.”