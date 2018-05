‘Hij zou dan 200, 300 of zelfs 400 miljoen euro moeten kosten’

Mauro Icardi kan zich deze zomer niet in de kijker spelen bij Europese grootmachten als Argentinië acteert op het WK, aangezien bondscoach Jorge Sampaoli de aanvaller van Internazionale heeft gepasseerd. Toch lijkt een vertrek uit het Giuseppe Meazza allesbehalve uitgesloten, aangezien de spits indruk maakt in Italië en een relatief lage afkoopclausule heeft.

In het contract van de Argentijn is een clausule vastgelegd waarbij clubs buiten Italië 'slechts' 110 miljoen euro hoeven te betalen om de aanvaller over te nemen. De buitenlandse topclubs moeten dan in de eerste twee weken van juli toeslaan, aangezien de clausule alleen voor die periode geldt. Icardi en Inter gaan binnenkort om de tafel om te praten over een vernieuwd contract.

Erick Thohir, president van de Italiaanse topclub, verwacht niet dat Icardi gaat overstappen naar geïnteresseerde clubs als Manchester United en Real Madrid. "Icardi heeft een ontsnappingsclausule van 110 miljoen euro. Elke club die erover nadenkt om het bedrag op tafel te leggen, moet eerst met de mensen van Inter praten", aldus Thohir tegenover TopSkor.

Ook Juventus wordt gelinkt aan Icardi, maar Thohir verzekert dat een overstap naar la Vecchia Signora uitgesloten is: "In Italië zou hij veel meer kosten dan 110 miljoen euro. Hij zou dan 200, 300 of zelfs 400 miljoen euro moeten kosten. Momenteel is de hoogte van zijn clausule nog 110 miljoen. Dat het omhoog moet naar 150 miljoen is nog niet overeengekomen met de speler", besluit de sportbestuurder.