Oranje-international weet niets van interesse Dortmund

(The Sun)

Joe Gomez gaat zijn contract bij Liverpool binnenkort verlengen. De jonge verdediger ligt momenteel nog vier seizoenen vast op Anfield. (The Sun)

John Terry heeft zijn laatste wedstrijd voor Aston Villa gespeeld. De verdediger is bijna 38 jaar oud en drukt met zijn salaris te zwaar op de begroting. (Diverse Engelse media)

De verdediger van Atalanta geeft aan dat er ‘geen enkel contact is geweest’ met