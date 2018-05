Dortmund doet met 5 miljoen zaken bij bekerwinnaar: ‘Ik wil hier succes hebben’

Borussia Dortmund heeft zich versterkt met Marius Wolf, zo heeft de voormalige werkgever van Peter Bosz maandagmiddag bekendgemaakt. De 23-jarige aanvaller komt voor vijf miljoen euro, de transferclausule in zijn contract, over van Eintracht Frankfurt en heeft bij zijn nieuwe werkgever getekend tot de zomer van 2023.

“Het is mijn doel om de komende jaren succesvol te zijn met Dortmund en, waar mogelijk, ook nog wat prijzen te winnen”, laat hij weten via de officiële kanalen van die Borussen. Wolf genoot zijn opleiding bij onder meer 1. FC Nürnberg en 1860 München en zette bij laatstgenoemde club ook zijn eerste schreden in het profvoetbal.

Na zijn debuut in 2014 volgde twee jaar later een overstap voor Hannover 96, dat hij afgelopen zomer inruilde voor Eintracht Frankfurt. Bij die Adler maakte Wolf met zijn vijf goals en negen assists in de Bundesliga dit seizoen zoveel indruk dat BVB nu op de stoep staat om hem in te lijven. Met Frankfurt won Wolf onlangs de DFB-Pokal, zijn enige prijs tot nu toe, ten koste van Bayern München.