Iniesta kon naar aartsrivaal: ‘Real Madrid is een aantal keer langs geweest’

Andrés Iniesta speelde de afgelopen zestien jaar in het eerste van Barcelona en groeide in het Camp Nou uit tot een ware clublegende. De naar het Japanse Vissel Kobe vertrekkende middenvelder had echter ook elders in Spanje zijn brood kunnen verdienen, aangezien aartsrivaal Real Madrid een aantal keer heeft geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de 125-voudig Spaans international.

“Er zijn momenten geweest waarop Real Madrid is langs geweest met de intentie om mij over te nemen. Maar er zijn nooit verdere onderhandelingen gevoerd buiten het feit dat Real mij daar wilde hebben. Het was altijd duidelijk dat ik bij Barcelona wilde slagen”, blikt hij terug tegenover El Hormiguero. “In het begin was het niet eenvoudig en er werd gesproken over een vertrek naar een andere club. Maar ik heb er altijd de voorkeur aangegeven om hier tien minuten te spelen, in plaats van meer minuten bij een andere club.”

Met het vertrek van de 34-jarige routinier naar Japan komt er bij Barcelona een einde aan een tijdperk. Iniesta geeft aan niet over één nacht ijs te zijn gegaan: “Ik vertrek omdat ik begrijp wat het betekent om voor deze club te spelen en wat er daarbij van je gevraagd wordt. Ik heb het gevoel dat het erg moeilijk wordt om de club nog langer te geven wat het verdient, dit is de eerlijkste keuze die ik kan maken.”

“Het idee om te vertrekken werd anderhalf jaar geleden geboren, toen begon het in mijn hoofd rond te gaan. Ik wist niet zeker of dit mijn laatste jaar zou worden, maar als ik zou vertrekken, kon dat niet met het beeld van het afgelopen seizoen in mijn hoofd. Het was geen beslissing die ik vandaag voor morgen nam, het was een proces waarin ik langzaam aan het idee begon te wennen. Ik beslis nauwelijks zaken van de ene op de andere dag, ik denk er graag over na en weeg de goede en slechte dingen tegen elkaar af. Ik vertrek nu bij een club waar ik mijn hele leven heb gezeten.”