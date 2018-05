NAC sluit samenwerkingsverband en stuurt talenten naar Jupiler League

NAC Breda en Helmond Sport hebben per direct een samenwerkingsverband gesloten, zo heeft laatstgenoemde club maandagmiddag bekendgemaakt via de officiële kanalen. De twee Brabantse clubs zullen de komende vier seizoenen samen optrekken op het gebied van talentontwikkeling, waarbij Helmond ieder seizoen twee tot vier spelers van NAC op huurbasis tot zijn beschikking krijgt.

Diego Snepvangers en Bodi Brusselers zijn de eerste twee talenten van de Bredanaars die aankomend seizoen de kans krijgen om ervaring op te doen in de Jupiler League. Algemeen directeur Leon Vlemmings spreekt door de mogelijkheid voor zijn club om de selectie op de korte termijn van een kwaliteitsimpuls te kunnen voorzien en de kans voor NAC om talenten minuten te kunnen laten maken in het profvoetbal van een win-win voor beide clubs.

Hans Smulders, technisch directeur van NAC, is eveneens tevreden over het gesloten akkoord: “Voor sommige van onze grotere talenten komt de stap naar het eerste van NAC nog nét iets te vroeg, maar is het wel zaak dat zij onder de juiste weerstand geprikkeld worden zich door te ontwikkelen. Wij zijn dan ook erg blij dat we de samenwerking met Helmond Sport officieel hebben bekrachtigd. Het is een mooie club en ze hebben inmiddels een goede voetbalvisie ontwikkeld om door te groeien. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking op de lange termijn een win-win situatie oplevert voor beide clubs.”