‘We hebben geen problemen, ik zou hem zo mijn plek in de WK-selectie geven'

Joachim Löw verkoos Mario Gómez boven Sandro Wagner in zijn voorlopige WK-selectie. Dit tot ongenoegen van de spits van Bayern München, die direct besloot om te stoppen als international van die Mannschaft. Gómez, uitkomend voor VfB Stuttgart, kan de frustratie bij zijn concurrent wel begrijpen.

“Het is duidelijk dat hij teleurgesteld is. Maar de rest was een spelletje van de media, om rivaliteit te creëren. We moeten oppassen dat het niet te gek wordt allemaal, maar dat is mij eigenlijk nog nooit overkomen. Ik werk niet zo en het zit niet in mijn karakter om me gek te laten maken”, stelt Gómez in gesprek met T-Online. “Ik heb nooit een probleem met Sandro gehad, ik zou hem zo mijn plek in de WK-selectie geven.”

“Ik ben goed in vorm, heb een prima tweede seizoenshelft achter de rug bij VfB Stuttgart en kan dus zeker wat bijdragen aan deze selectie op het WK”, vervolgt de 32-jarige spits, die in zestien wedstrijden voor die Schwaben tot acht doelpunten kwam. Hij weet nog niet hoe lang hij door zal gaan bij de Duitse ploeg. “Het enige dat ik weet, is dat ik volgend seizoen voor Stuttgart speel. Na het WK neem ik een beslissing over mijn toekomst bij die Mannschaft.”