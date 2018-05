VVV hengelt verdediger definitief binnen: ‘Heb een heel prettig gevoel’

VVV-Venlo heeft Damian van Bruggen definitief binnengehaald, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De 22-jarige verdediger was afgelopen seizoen gehuurd van PSV, maar zijn contract in Eindhoven liep af en werd niet verlengd. Van Bruggen ondertekent bij VVV een tweejarige verbintenis, met een optie voor nog een seizoen.

Van Bruggen speelde afgelopen seizoen 29 wedstrijden voor VVV, waarin hij tot 3 doelpunten kwam. De Limburgers lieten al in een vroeg stadium weten dat ze de samenwerking met de verdediger, die ook als middenvelder uit de voeten kan, wilden continueren. “Daar sprak al meteen veel vertrouwen uit. En ik heb zelf ook een heel prettig gevoel bij deze club en deze spelersgroep”, aldus Van Bruggen, die eerder in de jeugdopleiding van Ajax en Almere City speelde.

“Bovendien had ik wel behoefte aan een stukje vastigheid, dus ik ben dik tevreden met mijn nieuwe contract bij VVV-Venlo”, stelt de verdediger. Ook Stan Valckx, manager voetbalzaken bij VVV, is blij met de definitieve komst van Van Bruggen. “Damian heeft het afgelopen seizoen laten zien een geweldige aanwinst voor ons te zijn. We zijn dan ook blij dat we hem voor meerdere seizoenen vast hebben kunnen leggen.”